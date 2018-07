Delegado diz que vai ouvir Adriano ainda neste sábado

RIO - O delegado de plantão da 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, Carlos Cesar Santos, disse há pouco que pretende ouvir ainda neste sábado o atacante Adriano, acusado de ter baleado acidentalmente Adriene Cyrilo Pinto, de 20 anos, no Rio de Janeiro.

Santos acaba de seguir para o Hospital Barra D''Or, onde pretende ouvir o depoimento de Adriene, que sofreu fratura exposta na mão esquerda e será submetida a uma operação na tarde deste sábado.

Mais cedo, a jovem disse à Polícia Militar que Adriano seria o autor do disparo, feito acidentalmente dentro do carro do jogador, quando saíam de uma boate, na Barra da Tijuca, no início da manhã.

Outras três mulheres, que também estavam no carro, já foram ouvidas pela polícia. Duas disseram que a vítima foi a própria autora do disparo e a outra contou que Adriano teria manuseado a arma, mas não soube precisar quem fez o disparo.

A pistola, calibre ponto 40, pertence ao segurança particular de Adriano, Júlio César de Oliveira, tenente da reserva da Polícia Militar, que também estava dentro do carro no momento do disparo.