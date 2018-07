Delio Rossi substitui Ferrara no comando da Sampdoria Em má fase no Campeonato Italiano, a Sampdoria decidiu trocar o comando da equipe em busca de uma reação. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube de Gênova anunciou a contratação do técnico Delio Rossi, que vai substituir Ciro Ferrara, demitido após a derrota para o Catania por 3 a 1, no último domingo.