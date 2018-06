Dembélé é relacionado, mas técnico do Barcelona pede cautela: 'É pouco a pouco'

O técnico Ernesto Valverde demonstrou nesta quarta-feira muita satisfação com o retorno de Ousmane Dembélé, relacionado para o duelo desta quinta contra o Celta, em Vigo, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Mas foi realista: a recuperação do atacante francês foi lenta e o Barcelona precisará de calma para utilizá-lo pouco a pouco.

Na partida de 16 de setembro contra o Getafe, ainda no início da temporada, pelo Campeonato Espanhol, o atacante de 20 anos sofreu uma ruptura no tendão do bíceps femoral do músculo esquerdo e passou meses se recuperando até ser relacionado nesta quarta-feira.

"Contamos com ele. Pouco a pouco vai entrando na equipe, mas ele precisa ir se adaptando. Precisamos ir com calma", detalhou o técnico, sem especificar se o atacante entrará em campo nesta quinta-feira.

Apesar de cauteloso com a recuperação, Ernesto Valverde destacou a importância de Dembélé para o elenco. "O feito de recuperar um jogador como Ousmane é muito importante para nós. Precisamos começar a adaptação e pensamos que ele pode ser um jogador importante".

Contratado do Borussia Dortmund por 105 milhões de euros (cerca de R$ 412 milhões), além de outros bônus variáveis que podem fazer a transação chegar a 147 milhões de euros (R$ 577,50 milhões), Dembélé chegou como aposta para substituir o brasileiro Neymar, negociado ao Paris Saint-Germain.