Dembele é suspenso por 6 jogos e desfalca Tottenham após confusão com Diego Costa A Federação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta sexta-feira a suspensão por seis jogos do meio-campista Mousa Dembele, do Tottenham. O jogador foi julgado e punido após se envolver em uma confusão com o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa no duelo com o Chelsea, na última segunda-feira, pelo Campeonato Inglês.