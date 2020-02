Dembélé sofre lesão e pode perder resto da temporada pelo Barcelona e Eurocopa

O Barcelona comunicou nesta terça-feira que o atacante Ousmane Dembélé sofreu uma dura lesão muscular na coxa direita. O jogador francês deve perder o restante da temporada europeia e ainda corre o risco de virar desfalque da seleção do seu país na Eurocopa, em junho.

De acordo com o clube catalão, o jogador sofreu um rompimento total do tendão da coxa direita. "Nas próximas horas, uma decisão será tomada quanto ao tratamento que será escolhido para a sua recuperação", anunciou o Barcelona, em comunicado.

O clube evitou apontar uma estimativa de tempo para a reabilitação do atleta. Mas é provável que ele fique de três a quatro meses afastado dos gramados. Mesmo na estimativa mais otimista, ele já perderia o restante da temporada europeia, desfalcando o Barça no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei e na Liga dos Campeões.

O novo problema físico é um grande baque para o jogador de 22 anos, que já vinha se recuperando de outra lesão. Dembélé não entra em campo desde o fim de novembro, quando se contundiu em duelo contra o Borussia Dortmund, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. E, quando ele parecia estar na reta final de sua recuperação, voltou a se machucar. Ele teria sofrido o novo problema físico no treino realizado na segunda-feira.

O atacante francês chegou ao Barcelona em 2017 para substituir Neymar, pelo valor de 105 milhões de euros. No entanto, teve seguidas lesões, que impediram uma sequência de jogo maior. Tanto que o Barça contratou na janela de transferências do meio do ano passado o também atacante francês Antoine Griezmann.