Dembélé torce tornozelo esquerdo e desfalca Barcelona por 15 dias

O francês Ousmane Dembélé foi submetido a exames nesta segunda-feira e ficou confirmada uma torção no tornozelo esquerdo. Com isso, o atacante francês vai ficar fora do time do Barcelona pelos próximos 15 dias. Se os prognósticos estiverem corretos, Dembélé estará ausente do duelo com o Sevilla, pelas quartas de final da Copa do Rei, além dos jogos contra Girona e Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

A lesão ocorreu no jogo de domingo, na vitória por 3 a 1 sobre o Leganés, pelo Espanhol, no Camp Nou, no qual o jogador foi um dos destaques da partida, ao ser o autor de um dos gols da equipe catalã.

Dembélé abriu o placar, após boa combinação com o lateral Jordi Alba. Foi o 13º gol do francês, que anotou oito no Espanhol, dois na Liga dos Campeões, dois na Copa do Rei e um na Supercopa da Espanha.

O jogo contra Leganés foi o 50º do atleta com a camisa do Barcelona. Ele soma 17 gols e 12 assistências pelo clube.