Em entrevista ao diário, Demichelis garantiu que o acerto já está definido. "Sim, está tudo certo. Eu já me despedi dos jogadores. Foram sete anos inesquecíveis", declarou o defensor de 30 anos.

Demichelis, que foi titular na Copa do Mundo da África do Sul, participou das conquistas do Bayern na última temporada: os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha e o vice-campeonato da Liga dos Campeões.