Demichelis diz que 'perdeu a força' e anuncia aposentadoria aos 36 anos

O zagueiro argentino Demichelis anunciou nesta segunda-feira a aposentadoria dos gramados. Emocionado em coletiva de imprensa, o jogador de 36 anos, que disputa sua última temporada defendendo o Málaga, da Espanha, disse que "perdeu a força nas pernas" e agradeceu a oportunidade de encerrar a carreira no time espanhol.

"É um sonho terminar minha carreira aqui. Chegou o dia. Com muito orgulho e honestidade, com a profissão e com clube, me vejo na obrigação de dizer obrigado", disse Demichelis. "Como todos bem sabemos, este dia (a aposentadoria) chega para todos, infelizmente."

Segundo o jogador, que ajudou a Argentina a chegar na final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, a decisão pela aposentadoria foi tomada com muito cuidado. "Perdi a força nas pernas e o poder de concentração. Eu já vinha pensando sobre isso faz um bom tempo porque sempre me preocupei muito com o que significa encerrar a carreira como atleta profissional."

Nascido em Córdoba, Demichelis começou a carreira no River Plate e, em 2003, foi contratado pelo Bayern de Munique, onde conquistou quatro vezes o Campeonato Alemão e chegou à final da Liga dos Campeões, em 2010. Com o Manchester City, conquistou o Campeonato Inglês em 2014. Além da Copa de 2014, o zagueiro também defendeu a seleção argentina na África do Sul, em 2010.

Demichelis entra em campo pela última vez como jogador profissional no próximo domingo, ao meio-dia (horário de Brasília) pela última rodada do Campeonato Espanhol. Em casa, o Málaga, 11º colocado com 46 pontos, recebe o atual vice-líder Real Madrid, 87 pontos, que briga pelo título contra o Barcelona, que também tem 87 e um jogo a mais que o arquirrival.