Demissão de Diniz gera incógnita no Corinthians sobre o Fluminense

A demissão do técnico Fernando Diniz gerou incógnita no Corinthians sobre como o Fluminense vai atuar na partida desta quinta-feira, na Arena em Itaquera, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe carioca será comandada pelo auxiliar Marcão.

Fernando Diniz foi demitido na manhã de segunda-feira, quando o elenco do Corinthians treinava no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Após a atividade, o técnico Fábio Carille já conversou com alguns jogadores sobre as possíveis mudanças no time adversário.

O Corinthians terá mais dois dias de preparação para a partida: treina nesta terça-feira e na quarta no CT Joaquim Grava. A atividade da véspera do confronto será fechada à imprensa.

A provável escalação do Corinthians para o jogo tem: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

Após o duelo de ida nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians, as equipes voltam a se enfrentar no dia 26, também uma quinta e às 21h30, no Maracanã. Quem passar do duelo brasileiro jogará contra o Independiente del Vallem, do Equador, na semifinal da Copa Sul-Americana.