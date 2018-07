Demitido, Camacho aciona Fifa para receber da China

O espanhol foi contratado em 2011 com um salário estimado de US$ 8 milhões anuais (aproximadamente R$ 18,1 milhões). O seu acordo iria expirar apenas no final de 2014, o que leva o treinador a cobrar os valores dos 18 meses restantes.

Camacho, ex-Real Madrid, se juntou a uma longa lista de nomes importante contratados pela federação chinesa com o objetivo de melhorar o nível de sua seleção, mas não alcançou os resultados esperados. O espanhol não conseguiu classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2014 e acabou sendo demitido após a derrota por 5 a 1 para a Tailândia, em amistoso disputado no mês passado.