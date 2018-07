Demitido da Inter de Milão, Stefano Pioli é anunciado como novo técnico da Fiorentina

A Fiorentina terá novo técnico na próxima temporada do futebol europeu. Nesta terça-feira, a diretoria do clube de Florença anunciou a contratação do treinador Stefano Pioli, que recentemente foi demitido do comando da Inter de Milão. O novo técnico da Fiorentina assinou um contrato válido por duas temporadas, que poderá ser prorrogado por mais uma.

Pioli substituirá o técnico Paulo Sousa, que não teve o seu contrato renovado pela diretoria da Fiorentina. E a sua contratação representa um retorno ao time de Florença, pois ele atuou pela equipe entre 1989 e 1995, sendo, inclusive, o seu capitão.

O técnico, de 51 anos, foi demitido do comando da Inter de Milão no início de maio, após permanecer apenas seis meses no comando do time. Parma, Chievo Verona, Palermo, Bologna e Lazio são outros clubes que já dirigidos pelo treinador.

A Fiorentina terminou a última edição do Campeonato Italiano, encerrado em maio, na oitava colocação, fora da zona de classificação para a Liga Europa, o que acabou sendo considerado decepcionante por torcedores e dirigentes, pois o time havia ficado em quarto ou quinto lugar nas quatro temporadas anteriores.