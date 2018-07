Demitido do Liverpool, Rodgers diz que equipe ainda está em transição

O pronunciamento foi veiculado pela League Managers Association, associação que reúne os treinadores profissionais da Inglaterra. Nesta segunda-feira, o técnico viajou para Málaga acompanhado da namorada.

Rodgers foi demitido horas após o empate em 1 a 1 com o Everton no Goodison Park. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o treinador soube da decisão por um telefonema de Mike Gordon, presidente do grupo de investimentos esportivos Fenway Sports Group, que possui a conta do Liverpool. O treinador vinha sendo criticado desde o início da temporada e a equipe ocupa apenas a décima colocação na Premier League. O nome especulado para assumir o comando do time é o do alemão Jürgen Klopp.