Demitido do Milan, Mihajlovic assume o comando do Torino

Não durou muito tempo a fase de desempregado de Sinisa Mihajlovic. Um mês após ser demitido do comando do Milan, o sérvio foi anunciado nesta quarta-feira como novo técnico do Torino, sucedendo Giampiero Ventura, que deixou recentemente a equipe de Turim.

Ventura é apontado como o principal candidato a assumir o comando da seleção da Itália, substituindo Antonio Conte, que vai deixar a equipe após a disputa da Eurocopa para passar a dirigir o inglês Chelsea.

Ventura, de 68 anos, dirigiu o Torino nas últimas cinco temporadas. O treinador assegurou o retorno do clube à elite do futebol italiano no seu primeiro ano à frente do clube. Além disso, guiou o time a ficar entre os dez primeiros colocados nas duas edições anteriores a última do Campeonato Italiano, em que a equipe de Turim foi somente a 12ª colocada.

Mihajlovic, de 47 anos, tem larga experiência no futebol italiano, tendo comandado Bologna, Catania, Fiorentina e a Sampdoria, além do Milan. O treinador também já dirigiu a seleção da Sérvia.