Demitido do Náutico, Roberto Fernandes assume como novo técnico do Santa Cruz

Roberto Fernandes é o novo técnico do Santa Cruz. Campeão pernambucano com o Náutico no início da temporada e demitido do time alvirrubro no último dia 6, ele foi o escolhido pela diretoria coral para substituir PC Gusmão, que teve a saída anunciada algumas horas antes nesta quarta-feira. A apresentação oficial do novo comandante deve ser feita nesta quinta.

Depois de conquistar o título estadual pelo Náutico, Roberto Fernandes durou apenas quatro rodadas na terceira divisão nacional. Foram três derrotas e um empate - este em duelo contra o próprio Santa Cruz - até que o clube optasse pela demissão. Apesar disso, a avaliação dos dirigentes tricolores é de que ele tem o perfil ideal para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Bastante identificado com o Náutico, Roberto Fernandes tem quatro passagens pelo time, mas também teve destaque em outros clubes como o América-RN, onde conquistou o Campeonato Potiguar. Também já comandou Atlético Paranaense, Vila Nova, Ceará, ABC, Remo, Paysandu, Atlético Goianiense, Paraná, Londrina e Ituano, entre outros.

A estreia do novo treinador será na segunda-feira em duelo contra o líder Confiança, às 19 horas, no estádio Batistão, em Aracaju. O Santa Cruz é o quinto colocado da Série C, com nove pontos. Na última terça-feira, o time foi eliminado da Copa do Nordeste após uma derrota por 4 a 1 para o ABC, no Recife, no jogo de volta das quartas de final, resultado que culminou na demissão de PC Gusmão.

Também nesta quarta-feira foram comunicados os desligamentos do atacante Robert, do volante Leandro Salino e do auxiliar Adriano Teixeira.