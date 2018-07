Demitido do Schalke, Kevin-Prince Boateng fecha com o Sporting Demitido do Schalke 04 em maio, ainda durante o Campeonato Alemão, o meia Kevin-Prince Boateng está de clube novo. O polêmico jogador ganês chegou nesta terça-feira a Lisboa para reforçar o elenco do Sporting. De acordo com a imprensa portuguesa, o jogador vai assinar contrato de dois anos, a custo zero.