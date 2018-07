Demitidos do Botafogo mostram revolta com presidente do clube

Demitidos de forma polêmica do Botafogo pelo presidente do clube, Maurício Assumpção, há duas semanas, os jogadores Emerson, Bolívar, Julio César e Edílson comentaram a saída do clube em entrevista nesta quarta-feira, em um restaurante na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A ausência ocorre em um período de dificuldade para o time, que ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, os quatro desligados eram considerados os melhores atletas do elenco, ao lado do goleiro Jefferson, que segue no elenco alvinegro.

O aviso de rescisão do contrato foi feito no início deste mês e até hoje os jogadores não entendem o motivo. "Ele falou que nós íamos ao médico normalmente. Não nos atrasávamos, não faltávamos. Ele nunca foi treinador de futebol para avaliar a parte técnica. Aí manda a gente embora do nada", afirmou o atacante Emerson.