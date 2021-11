Democracia (de ideias) no futebol

O treinador não pode ser o único a ter as ideias táticas e de estratégias para uma partida de futebol. É preciso que os jogadores contribuam com isso. Se todos estão nisso há anos, nada mais natural de que todos se ajudem com ideias. Isso passa em ter atletas mais inteligentes, observadores, maduros e de boa leitura do cenário.

A frase que mais mostra essa dependência de ideias dos atletas é ouvida em entrevistas antes do intervalo, para aqueles 15 minutos de descanso e conversa no vestiário. “Vamos ouvir o que o professor tem a nos dizer para que possamos melhorar.” Ora, quem joga ou já jogou futebol, mesmo de várzea, sabe o que está dando certo e errado no campo. Portanto, não precisa de um treinador para assoprar os caminhos. O atleta sabe quando está mal, quando não cumpriu taticamente as orientações ou definições dadas a ele pelo técnico.

Jogadores da Copa de 1970, como Pelé e Gérson, se reuniam com o técnico Zagallo para discutir como jogar. Eram conversas de atletas lúcidos para ajudar o treinador e não contestar suas decisões. Todos tinham o mesmo objetivo. Outras gerações fizeram a mesma coisa em clubes e seleção, de modo a contribuir para o melhor rendimento do time. Essas conversas podem trazer situações diferentes de jogo, de posicionamento. É disso que falo. Esperar pelas orientações do técnico é cômodo. O Corinthians viveu uma democracia, mas ela estava mais associada à liberdade dos tempos de chumbo.

Para que isso dê certo ou simplesmente aconteça, é preciso oferecer liberdade aos jogadores. Abrir janelas. O que mais temos visto no futebol brasileiro é uma safra de treinadores ruins. A maioria é desprovida de repertório tático e ideias claras. Não se trata de formar times robotizados. Longe disso. Mas não se pode mais apostar unicamente no talento, inspiração e invencionice dos craques durante 90 minutos. Esses lampejos são cada vez mais raros. E os setores defensivos estão sempre levando a melhor.

Há jogadores capazes. Pega-se o exemplo do Flamengo, sob o comando de Renato Gaúcho. O elenco tem pelo menos uns cinco ou seis em condições de ajudar Renato, dando a ele ideias de posicionamento e de jogadas. O treinador precisa ouvir, dar espaço, aceitar a participação de seus atletas. Deixar de pensar de uma vez por todas que se trata de intervenção ao seu trabalho. O futebol é grande demais, rico demais, apaixonante demais para deixar tudo nas mãos de único profissional, o treinador, que erra e acerta como qualquer outro no futebol.