Dempsey acerta retorno ao Fulham por empréstimo Em péssima fase no Campeonato Inglês, o Fulham pelo menos teve um motivo para comemorar nesta terça-feira. O clube anunciou o retorno do meia Clint Dempsey, da seleção norte-americana, por empréstimo. O jogador assinou contrato por dois meses com a equipe, onde já atuou entre 2007 e 2012.