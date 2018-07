Dempsey brilha, Estados Unidos vencem Costa Rica e vão à final da Copa Ouro

Os Estados Unidos se garantiram na madrugada deste domingo na decisão da Copa Ouro. Contando com grande atuação do atacante Clint Dempsey, a equipe superou a Costa Rica por 2 a 0, em jogo disputado em Arlington, no Texas.

A semifinal seguia sem gols até os 21 do segundo tempo, quando o atacante de 34 anos foi a campo. E, apenas seis minutos depois, ele recebeu no meio-campo, passou por três marcadores e deu grande passe para Jozy Altidore abrir o placar.

O próprio Dempsey deixaria o seu aos 37 minutos. E seria com um belo gol: em cobrança de falta da direita, no melhor estilo Ronaldinho, ele bateu por baixo da barreira e sacramentou a vitória norte-americana.

"Eu vi o goleiro mais para o canto e resolvi arriscar", comentou o experiente atacante sobre o seu segundo gol. "Estou vivendo o meu sonho. Estou muito feliz mesmo."

Em busca de seu sexto título na Copa Ouro e o primeiro desde 2013, os Estados Unidos aguardam o vencedor da outra semifinal, que será disputada neste domingo entre México e Jamaica.