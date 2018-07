Dengue desfalca clubes na reta final do Campeonato Paulista

A epidemia de dengue que atinge o Estado de São Paulo começa fazer vítimas também no futebol. Guerrero, do Corinthians, Aranha, do Palmeiras, o jovem Léo Cittadini, do Santos, foram infectados na última semana e vão desfalcar suas equipes na reta final do Campeonato Paulista. O tempo de recuperação da doença é de, no mínimo, 15 dias segundo os médicos.

Durante a fase de classificação do Paulistão, o médico do São Paulo, José Sanchez, questionou a realização de uma partida do Tricolor na cidade de Rio Claro, no interior Paulista. A cidade era uma das mais afetadas pelo surto da doença na época. "O ideal seria nem ter o jogo, porque é um problema de saúde pública. O jeito será adotar a única forma de prevenção: usar o repelente". Curiosamente, o doutor foi o único caso registrado no Tricolor até o momento.

Ao assunto já chama a atenção dos boleiros, como explica o volante Souza. "A gente não dá muita atenção (à dengue) quando não acontece com um de nós. A partir do momento que acontece com um jogador de futebol, é diferente. Temos que ter mais cuidado. Alguns jogadores já passam repelente antes de entrar e campo. Um problema como esse pode nos tirar de vários jogos".

O Corinthians descartou que os dois casos confirmados, até o momento, ocorreram dentro do clube. O peruano Paolo Guerrero contraiu a doença em Santana do Parnaíba, na região de Alphaville, onde reside e o zagueiro Rodrigo Sam, infectado em fevereiro, foi picado pelo mosquito transmissor da doença em viagem de folga para Marília.

Apesar dos casos com os atletas do Alvinegro não terem sidos contraídos no CT Joaquim Grava, a Vigilância Sanitária visitou o local na manhã desta terça-feira e não encontrou nenhum foco do mosquito Aedes Aegypti.

"A orientação que a gente tem do sistema público de saúde é sair da região dos focos, olhar as casas próximas que possam ter o mosquito. Aqui no CT, os funcionários sempre estão olhando. Também passamos repelentes e retiramos os jogadores no horário com mais mosquitos", explicou o médico Ivan Grava.

O goleiro Aranha, reserva de Fernando Prass, foi diagnosticado com dengue nesta terça-feira e está fora do clássico contra o Corinthians. O jogador está se recuperando em casa, mas é monitorado constantemente. Caso os sintomas se agravem, como, por exemplo, diminua o número de plaquetas (células sanguíneas responsáveis pela coagulação), ele será transferido para um hospital.

Aranha jogou como titular apenas no empate por 2 a 2 com o Ituano, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O jogador de 34 anos chegou ao Palmeiras após se desligar do Santos, clube com o qual teve problemas judiciais pela falta de pagamento de salários.

O mais recente levantamento do Ministério da Saúde mostra que o Brasil registrou, até 28 de março, 460,5 mil casos de dengue (220 notificações por hora), mais da metade em São Paulo (257.809, ou 55%). O Estado ainda responde por três de cada quatro mortes ocorridas no País (99 de 132). A secretaria estadual afirma que trabalha com números menores, de casos confirmados, enquanto a Prefeitura prometeu reforçar ações.