Dengue desfalca times de futebol e basquete de Rio Claro

A epidemia de dengue que se alastra pelo interior paulista atingiu as equipes profissionais de futebol e basquete de Rio Claro. Seis atletas do time do Basquete Rio Claro, que disputa o NBB (Novo Basquete Brasil), baixaram no hospital. Como o elenco soma 13 jogadores, o técnico Marcelo Tamião já tem dificuldade para colocar em quadra os cinco atletas regulamentares e ainda compor o banco de reservas.

Dos profissionais com dengue já confirmada são Lucas Tisher, Pastor, Léo, Duso, Rafael e Vinícius. Ttrês estão afastados e em tratamento. E os demais se recuperam, segundo o treinador. "Eles estão 50% recuperados, mas precisam manter a hidratação e os cuidados." O Tamião também teve dengue há oito meses e conta que passou maus bocados com a doença. "É terrível, por isso sei o que eles estão passando, mas não tem como parar o campeonato", disse.

O Rio Claro, que disputa o Campeonato Paulista de futebol, tem quatro jogadores com dengue diagnosticada ou confirmada: os volantes Lucas Madalosso e Nenê Bonilha, o atacante Rodolfo e o zagueiro Gilberto. O preparador físico Jean Cova, o treinador de goleiros Adilson Teodoro e até o massagista César Silva também pegaram a doença. "É uma situação estranha, pois vejo o grupo com repelentes, protetores, enfim, mais preocupado com o mosquito da dengue do que com os adversários", disse o dirigente Alex Afonso.

Com 198,4 mil habitantes, Rio Claro enfrenta uma epidemia de dengue, com 1.270 casos confirmados. A doença já causou duas mortes, uma confirmada e a outra suspeita. Na segunda-feira, uma mulher de 50 anos morreu com sintomas da doença, mas seu caso não foi ainda diagnosticado. A Secretaria de Saúde do município informou que há necessidade de aguardar o resultado dos exames.