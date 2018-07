Denilson deixa o São Paulo e clube conclui a 3ª venda da semana

O volante Denilson é mais um a deixar o São Paulo. Depois dos zagueiros Rodrigo Caio e Paulo Miranda definirem as suas saídas, o jogador de 27 anos se transfere para o Al Wahda, dos Emirados Árabes, em contrato de três anos. O acordo foi selado na manhã desta sexta-feira, quando o atleta aceitou a proposta salarial.

"Aceitei com o coração apertado, pois todos sabem da minha paixão pelo São Paulo. Aliás, sobre o São Paulo e essa nova saída do país, quero falar somente após a assinatura do contrato. Por enquanto, prefiro esperar tudo ser oficializado", disse o volante em comunicado oficial.

O São Paulo tem 40% dos direitos econômicos de Denilson, que é o dono do restante. O jogador foi formado nas categorias de base do clube, integrou o grupo campeão mundial no Japão em 2005 e no ano seguinte se transferiu para o Arsenal, onde ficou cinco anos, até retornar ao Morumbi em 2011, por empréstimo, e ser contratado em definitivo em 2013.

O Al Wahda precisou fazer duas propostas para fechar com o jogador. A primeira não agradou nem a Denilson e nem ao São Paulo. Na outra tentativa, o clube do Morumbi aceitou e deixou para o volante dar a resposta final. A oferta salarial convenceu e o ex-são-paulino vai ganhar o equivalente a R$ 500 mil, contra os cerca de R$ 300 mil recebidos atualmente.

A negociação vai render ao Tricolor R$ 10,7 milhões. Ao todo o clube árabe vai desembolsar R$ 26,7 milhões. Nesta mesma semana o São Paulo também negociou Rodrigo Caio ao Valencia por R$ 44 milhões e na venda de Paulo Miranda ao Red Bull Salzburg recebeu R$ 4,5 milhões por 40% dos direitos econômicos do zagueiro.

Denilson viaja no sábado, dia 27, para o Emirados Árabes Unidos, onde vai assinar contrato. O jogador também estava na mira de um clube mexicano, de outro time de Oriente Médio e também foi sondado pelo Orlando City, dos Estados Unidos.

VENDAS DO SÃO PAULO NA SEMANA

Rodrigo Caio para o Valencia - R$ 44 milhões

Paulo Miranda para o Red Bull Salzburg - R$ 4,5 milhões

Denilson para o Al Wahda - R$ 10,7 milhões