Denilson admite decepção em retorno ao São Paulo

"Não faço uma avaliação boa, até porque não teve título", reconheceu o volante, que revelou ter dificuldade em sua adaptação ao futebol brasileiro. "Sofri um pouco com a adaptação. Foi um aprendizado muito grande estar com estes jogadores aqui", comentou.

Denilson mostrou dificuldade principalmente na marcação. Os excessos no contato físico geraram três cartões vermelhos, dois no Brasileirão e um na Copa Sul-Americana. "Teve lance que eu não merecia ser expulso e fui. Neste quesito tive que me adaptar, pois na Inglaterra é normal o contato físico. Aqui no Brasil qualquer coisa é falta. Foi uma diferença muito grande. Agora tenho mais esta experiência em relação a isso".

Mais bem adaptado, Denilson já fala em renovar seu contrato, que se encerra no meio do próximo ano. "Não sei o que vai acontecer. Tem alguns meses. Sou um profissional, quero cumprir o contrato, se for para renovar estou à disposição. Vim para ganhar títulos e não vou me conformar se sair sem títulos", afirmou.