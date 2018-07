Denilson celebra elogios e garante 'pegada' no São Paulo contra o Goiás

SÃO PAULO - O volante Denilson foi um dos destaques da vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, quarta-feira, no Morumbi. Após a partida, foi elogiado pelo técnico Muricy Ramalho e pelo goleiro Rogério Ceni, o que foi muito comemorado por ele nesta sexta-feira. Para manter o bom momento, o jogador prometeu manter a "mesma pegada" diante do Goiás neste domingo, no Serra Dourada, pelo Brasileirão.

"Quando a equipe se ajuda, as coisas vão para o lado positivo. Fico feliz com os elogios, mas vou continuar trabalhando. No futebol, muitas vezes você está embaixo e depois está por cima. E só com trabalho a gente consegue evitar isso, porque não tem outra forma. Não posso achar que estou por cima da situação e, por isso, vou tentar manter a mesma pegada", disse.

A fase de Denilson acompanha o grande momento vivido pelo São Paulo, que venceu as últimas três partidas do Campeonato Brasileiro, saiu da crise e deixou a zona de rebaixamento. A arrancada coincide com a chegada de Muricy Ramalho, que mudou a forma de jogar da equipe e elevou o ânimo dos jogadores.

"A gente tem que continuar trabalhando com humildade e respeito, independentemente do resultado. Vamos sempre buscar os três pontos e uma tranquilidade ainda maior. Seja uma vitória por 4 a 0 ou apenas por um gol, nosso dever é jogar com empenho. Os meias têm feito isso e, claro, facilita bastante para a defesa", apontou Denilson.