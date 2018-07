Denilson celebra marca com nova função no São Paulo

SÃO PAULO - A partida deste domingo entre São Paulo e Bragantino, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, será marcante para o volante Denilson. O jogador, formado nas categorias de base do clube, entrará em campo pela 150ª vez pela equipe. Além disso, ele terá uma nova função: vai ser o responsável pelas saídas de bola, atuando mais recuado e próximo aos zagueiros.

"Me sinto bem fazendo o papel de primeiro volante, porque posso me apresentar e dar mais opções para os zagueiros. Fico contente com a confiança do treinador, porque essa qualidade no passe é uma das minhas principais características", afirmou o meio-campista ao site oficial do clube do Morumbi.

Em 149 jogos pelo São Paulo, Denilson acumula 76 vitórias, 28 empates e 45 derrotas. Ele trocou a equipe pelo Arsenal em 2006 retornou em 2011. Agora, ele espera que o time volte a ser protagonista em 2014, o que não aconteceu no ano passado.

"Tenho certeza de que esse ano será diferente. Agora é uma nova etapa, porque será tudo novo. Temos que esquecer 2013 e deixar isso no passado, porque queremos conquistar títulos novamente. Faremos de tudo para recolocar a equipe na Libertadores. O São Paulo tem que estar sempre no topo e conquistando títulos", finalizou.