Denílson chega ao São Paulo e 'rouba' camisa de Cícero

Denílson chegou cheio de moral. Ele usará a camisa 15, a mesma que utilizou no Mundial de Clubes de 2005, quando o São Paulo se sagrou tricampeão mundial. Há dez dias, quando foi anunciado como reforço tricolor, Cícero também vestiu a camisa 15.

Cícero, aliás, foi outro jogador que esteve no CT da Barra Funda nesta segunda-feira. O meia, que estreou contra o Internacional no domingo - usando a camisa 16 -, abriu mão da folga dada ao elenco para aprimorar a forma física, acompanhado do fisiologista Hamilton Cruz.

Contra os gaúchos, Cícero entrou aos 31 minutos do segundo tempo, no lugar de Rivaldo, e participou pouco do jogo. "Fiquei 50 dias de férias e não posso perder tempo, não. Quero jogar logo", resumiu o jogador.