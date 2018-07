Denílson chega ao São Paulo pronto para estrear no Brasileirão

SÃO PAULO - De volta ao São Paulo após cinco anos, o volante Denílson foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. O jogador vinha fazendo o trabalho de pré-temporada com o Arsenal e, por isso, se vê apto a reestrear com a camisa são-paulina já neste sábado, diante do Atlético-GO, no Morumbi, pelo Brasileirão.

"Fisicamente, estou bem. Estou treinando há duas semanas, depois das férias, e fizemos amistosos na Malásia e na China. Ainda vou conversar com comissão técnica, mas estou em condições e posso jogar no sábado", declarou Denílson, nesta terça-feira, durante a sua primeira entrevista coletiva neste retorno ao São Paulo.

Apesar de estar há cinco temporadas no Arsenal, Denílson tem apenas 23 anos. Em 2006, deixou o São Paulo antes mesmo de se destacar entre os profissionais. De volta, ele espera fazer um bom trabalho na equipe para ficar mais próximo do retorno à seleção brasileira - foi convocado em 2006 por Dunga, mas não chegou a jogar.

"A proposta para sair era irrecusável, por isso saí tão cedo. Agora, volto para ter mais visibilidade e poder voltar à seleção", afirmou o volante. "A possibilidade de disputar a Copa do Mundo (de 2014) teve influência muito grande na minha volta. O Campeonato Brasileiro está muito competitivo, então isso acaba motivando bastante. Estou de volta à minha casa e muito feliz", completou.

Por conta do pouco tempo que atuou no Brasil, o jogador sabe que precisará passar por um processo para adaptar-se ao futebol brasileiro: desde a qualidade dos gramados até as diferenças no estilo de jogo. "O gramado brasileiro pode ser uma das dificuldades. Mas espero com o tempo me acostumar. Na Inglaterra, o futebol é dinâmico, mais rápido, mais força, menos tempo para pensar. Aqui tem mais tempo para pensar no passe, no lançamento", avaliou Denílson.