Denilson começa a ganhar espaço no Cruzeiro e quer mais chances com Mano Menezes

De volta ao Brasil neste semestre, o volante Denilson começa a ganhar chances no Cruzeiro como titular, especialmente depois da contratação do técnico Mano Menezes. Assim aconteceu na última quarta-feira, na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, que colocou a equipe mineira nas quartas de final da Copa do Brasil.

Contratado em julho, Denilson chegou ao Cruzeiro após se recuperar de lesão e precisou passar por um trabalho especial de recondicionamento físico. O jogador acredita que está 100% fisicamente e espera continuar ajudando a equipe tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil.

"Fiquei um tempo parado, como todos sabem. Sofri bastante, especialmente quando retornei ao futebol brasileiro, que é totalmente diferente de onde estava. Hoje estou apto para atuar os 90 minutos, mas estarei à disposição para o que o Mano precisar, juntamente com todos. O grupo do Cruzeiro é qualificado, todos que entrarem têm condição de suprir bem. Quando cheguei, voltando de lesão, o Cruzeiro sabia da minha situação e mesmo assim me trouxe. Trabalhei bastante e me dediquei muito para que voltasse o mais rápido possível", destacou.

Denilson agora espera mais uma oportunidade na partida contra o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, neste domingo, em Cariacica (ES), pela 27.ª rodada. "Não será uma partida fácil, o Flamengo vem de uma sequência de jogos muito bons, tem jogadores de qualidade. Temos que focar bastante neste jogo. Estou aqui para ajudar da melhor maneira possível", afirmou.