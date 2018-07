Denilson completa 100 jogos pelo São Paulo e mira título da Sul-Americana

SÃO PAULO - O volante são-paulino Denilson completa nesta quinta-feira 100 jogos pelo clube no confronto conta a Universidad Católica, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Revelado pelo time do Morumbi, o jogador quer coroar a marca com o título da competição.

"Conseguimos essa vaga na Libertadores, mas ainda temos a Sul-Americana, que temos totais condições de ganhar. Acho que o São Paulo está no caminho certo. Quero fechar 2012 com chave de ouro", disse Denilson, que está na segunda passagem pelo São Paulo. Em 2006 ele foi para o Arsenal, da Inglaterra, e ficou por lá durante cinco temporadas.

Titular absoluto do técnico Ney Franco, Denilson está confirmado na equipe que embarca nesta quarta-feira para Santiago. "Me sinto muito honrado de completar essa marca pelo São Paulo, que é um clube que projeta grandes ídolos", afirmou.