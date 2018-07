Denílson desfalca Arsenal até o fim da temporada

"Já vinha sentindo dores desde os nossos jogos decisivos contra o Barcelona, pela Champions League [Liga dos Campeões da Europa]. Constatada a inflamação, foi melhor parar e voltar quando estiver recuperado", afirmou Denílson.

O volante brasileiro não entra em campo desde a partida entre Arsenal e Tottenham, disputada no dia 14 de abril, e válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O time londrino está em terceiro lugar no torneio, com 71 pontos, e luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.