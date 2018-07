Denilson e Edson Silva voltam de lesão e treinam

SÃO PAULO - O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira no CT da Barra Funda após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense e iniciou os preparativos para o duelo contra o Botafogo no domingo, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os reservas fizeram um jogo-treino contra o Barueri enquanto a equipe titular realizou um trabalho tático no campo sob orientação de Paulo Autuori.

As novidades foram as voltas de Denilson e Edson Silva, que estavam machucados e participaram normalmente dos exercícios. O volante passou por uma artroscopia no joelho direito há um mês enquanto o defensor voltou da excursão para a Europa e o Japão com uma inflamação no mesmo local. Eles já haviam feito alguns exercícios na sexta-feira, mas foi a primeira vez que eles efetivamente trabalharam no campo.

Outra novidade foi a aparição do zagueiro Roger Carvalho, que está fazendo tratamento da lesão na coxa direita e assinará contrato tão logo tenha condições de jogo. Welliton, que já fez exames médicos na segunda-feira, também está no CT e espera apenas a assinatura do contrato para ser anunciado como reforço.

A semana será decisiva para a preparação para a maratona que se iniciará no domingo. Depois de enfrentar o Botafogo, o São Paulo encara o Náutico no Recife na terça. Na quinta-feira será a vez de jogar com o Criciúma no Morumbi e, por fim, o time vai ao Paraná para enfrentar o Coritiba. Autuori já deu sinais de que deve mesclar a equipe durante a sequência de jogos.