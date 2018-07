Denilson e Welliton treinam e podem voltar ao São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Muricy Ramalho deve ganhar dois reforços para escalar o São Paulo no clássico diante do Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperados de lesões, o volante Denilson e o atacante Welliton participaram normalmente do treino desta segunda-feira e provavelmente ficarão à disposição.

Os dois jogadores estão em fase final de recuperação de problemas musculares na coxa direita e mostraram boa forma física no jogo-treino dos reservas diante do time sub-17 nesta segunda. Welliton inclusive marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 dos reservas. Aloísio e João Schmidt fizeram os outros. Ewerton descontou.

Denilson ficou no Reffis na última semana, enquanto Welliton fazia trabalho separado com os preparadores físicos Zé Mario e Sergio Rocha. A volta de ambos é boa notícia para Muricy Ramalho, que não poderá contar com o zagueiro Rafael Toloi, que também sofreu uma lesão muscular, diante do Santos.