Denilson projeta conquistar 'muitos títulos' pelo São Paulo em 2013

SÃO PAULO - Depois de ter retornado ao São Paulo no meio do ano passado, Denilson finalmente pôde voltar a comemorar um título com a camisa do clube no final de 2012, quando ajudou a equipe a conquistar a Copa Sul-Americana. O troféu da competição continental veio após o jogador ter renovado, em julho, o seu contrato de empréstimo com o Arsenal, da Inglaterra. E, embora o seu novo vínculo esteja marcado para acabar em 30 de junho de 2013, o atleta vislumbra a possibilidade de conquistar outros campeonatos com a camisa do clube na próxima temporada.

Revelado pelo São Paulo, Denilson fazia parte do elenco tricolor que conquistou o Mundial de Clubes de 2005 e o Campeonato Brasileiro de 2006, quando figurava apenas como uma jovem promessa. Agora, porém, com status de jogador com experiência em um grande time da Europa, ele almeja grandes feitos no próximo ano.

"A missão foi cumprida (com o título da Copa Sul-Americana), mas agora quero ainda mais. Tenho certeza de que o São Paulo tem condições de ganhar muitos títulos em 2013 e vou trabalhar muito por isso. Ganhar a Libertadores seria um sonho e espero alcançar mais esta meta", projetou o jogador, em entrevista ao site oficial do São Paulo, publicada nesta terça-feira.

E Denilson admite que essa última conquista pelo clube do Morumbi teve um sabor mais especial para ele, pois agora pôde ajudar o time de forma mais efetiva dentro do campo com o seu futebol.

"Com certeza foram dois títulos importantes (os de 2005 e 2006), que marcaram minha vida, mas no Mundial eu não atuei e no Brasileiro saí ainda no começo da temporada. Por isso tinha ainda mais vontade de ser campeão", enfatizou o volante, que viu o título da Copa Sul-Americana como o pagamento de uma "dívida" que tinha com o time que o formou e o lançou profissionalmente. "Fui revelado no clube, saí muito cedo e mal tive chance de retribuir tudo que o São Paulo me deu. A Sul-Americana foi muito importante pra mim. Um título que ficará guardado pra sempre no meu coração", completou.