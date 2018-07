Denilson vê São Paulo em processo de amadurecimento neste ano

SÃO PAULO - Os altos e baixos do São Paulo na temporada não incomodam Denilson. O volante acredita que a equipe ainda está em processo de amadurecimento após a saída de Lucas e vem fazendo bom papel no início do ano, fato que nem mesmo a derrota para o Atlético-MG é capaz de abalar.

"Tudo vem com o tempo; no ano passado perdemos o Paulista e a Copa do Brasil e acharam que não tínhamos um bom elenco, mas o final do ano mostrou que não era assim e esse ano é basicamente a mesma coisa. Estou satisfeito", afirmou.

Denilson também defende a manutenção do esquema com três atacantes, embora reconheça que os resultados ainda não apareceram. Para ele, as críticas a Ney Franco são injustas pelo fato de Lucas ser um jogador tecnicamente muito superior à média e vê evolução nos ajustes realizados.

"Os números mostram que a tática não está dando muito certo, mas o Ney Franco está fazendo um ótimo trabalho e se ele acha que essa é a tática correta precisamos trabalhar firme nela e tenho certeza de que vamos evoluir bastante", ponderou o volante.