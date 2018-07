Denilson volta a treinar e reforça São Paulo na quinta

Com o retorno de Denilson, a tendência é que Maicon deixe o time para o duelo com o Atlético-GO. Nesta terça-feira, o volante treinou normalmente, enquanto Luis Fabiano fez a primeira parte da atividade no Reffis. O centroavante foi pai na noite de segunda-feira, quando Juliana, a esposa do atacante, deu a luz à pequena Giulie, terceira filha do casal.

Nesta quarta-feira, o São Paulo fará o seu último treinamento antes do duelo com o Atlético-GO. Para o jogo de quinta, o técnico Ney Franco contará com o meia-atacante Lucas, que estava na seleção brasileira. Assim, ele deverá ficar com a vaga do lateral-direito Douglas, que o substituiu nas últimas partidas no setor ofensivo e fez um gol contra o Figueirense.

Embalado pelas vitórias sobre Figueirense, Vasco e Palmeiras, o São Paulo tentará ampliar a sequência positiva para se firmar de vez no grupo dos quatro primeiros colocados. A equipe ocupa o quarto lugar no Campeonato Brasileiro com 52 pontos.