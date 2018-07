Denis afirma que se entendeu com Ceni após sua mulher criticá-lo

RIBEIRÃO PRETO - O goleiro Denis, do São Paulo, quase não foi notado em campo até que falhou no gol de Dimba, na vitória sobre o Botafogo por 3 a 1, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. Na saída do campo, o jogador precisou explicar muito mais do que o erro que cometeu.

A primeira pergunta foi logo sobre o que sua esposa havia escrito em sua conta do Twitter sobre Rogério Ceni. Carol Matos postou que o titular havia falhado no primeiro gol da derrota para o The Strongest e que não dava chance nem para a própria mãe.

"Eu fui conversar com o Rogério, está tudo tranquilo. Ele entendeu, ela falou como torcedora. Internamente, esse assunto já foi resolvido é coisa do passado", afirmou Denis, que também teve uma conversa com sua esposa.

"Eu fiquei muito chateado quando fiquei sabendo. Isso não se faz com o meu trabalho. Ela não pode falar sobre quem trabalha comigo. Ela foi de uma infelicidade muito grande e se arrependeu. Não pode fazer este tipo de comentário, ainda mais em uma rede social", acrescentou.

Segundo ele, o momento da equipe fez com que os comentários de sua esposa tomassem uma proporção ainda maior. "A situação não é boa. Qualquer coisa é motivo para crise. Isso, com certeza, não vai se arrepender", comentou.

Em relação ao lance do gol, Denis imitou Rogério Ceni e não assumiu o erro. "O chute foi muito forte, tive de espalmei e o atacante tive felicidade de fazer o gol"