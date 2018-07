Denis assume responsabilidade por gol e lamenta chances perdidas pelo São Paulo

Denis assumiu sua parcela de culpa pela derrota do São Paulo para o América-MG nesta segunda-feira, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de se negar a falar de uma suposta falha no único gol da partida, marcado por Michael, o goleiro são-paulino admitiu que também teve responsabilidade no péssimo resultado para sua equipe.

"A gente tem que assumir a responsabilidade. Eu assumo a minha no gol. Não falo de falha, mas sou goleiro e embaixo das traves não posso deixar a bola passar. Assumo a responsabilidade do gol, não da derrota, porque perdemos muitas chances. Mas assumo minha parcela de responsabilidade", declarou ao SporTV.

No lance em questão, Michael foi lançado nas costas de Maicon e, quando seria combatido por Rodrigo Caio, arriscou um chute de longe, que surpreendeu Denis e morreu no canto direito do gol. Apesar de lamentar o lance, o goleiro são-paulino também lembrou das muitas chances desperdiçadas no ataque, principalmente com o garoto David Neres.

"Não conseguimos fazer os gols. Criamos bastante, mas o que vale é o resultado positivo. Não veio, infelizmente. Saio triste, era uma oportunidade de conquistar os três pontos e ficar bem mais tranquilo, mas a equipe não rendeu o que vinha rendendo", admitiu Denis.

Com a derrota, o São Paulo não afastou completamente o risco de rebaixamento no Brasileirão. Por isso, cresceu a necessidade de vencer o clássico com o Corinthians, sábado que vem, no Morumbi. "O clássico já tinha importância muito grande, mas agora temos que fazer nosso papel dentro de casa. Precisamos dos três pontos."