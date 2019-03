Denis chega a acordo para reduzir salário e vai permanecer no Figueirense

O Figueirense conseguiu chegar a um acordo para manter o goleiro Denis no elenco. Ele vinha negociando desde o início do ano uma redução salarial para se adequar à nova realidade do clube, que passa por corte de gastos, mas o acerto aconteceu apenas nesta quinta-feira. Com 31 anos, ele vem sendo titular com Hemerson Maria e deve seguir no time para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no final de abril.

Denis foi contratado em 2018 depois de perder espaço no São Paulo, clube que defendeu por nove temporadas. Logo que chegou já passou a ser titular e foi importante na conquista do Campeonato Catarinense, ganhando a confiança do torcedor. Mas, durante a Série B, falhou em alguns jogos importantes e acabou o ano em baixa.

Com um dos maiores salários do elenco, Denis tinha a permanência tratada como incerta. Ainda assim, o goleiro sempre pareceu disposto a conversar para chegar a um acordo com o clube. Depois de algumas semanas de reuniões com a diretoria, as duas partes chegaram a um acordo. Os salários que o Figueirense ainda deve ao jogador serão parcelados durante as próximas temporadas.

A ideia do Figueirense é usar Denis como garoto propaganda nas próximas campanhas de publicidade para tentar reverter os fundos e quitar a dívida com o jogador. Em campo ele voltou a ser decisivo. O goleiro faz parte da campanha invicta do time no Campeonato Catarinense, com 23 pontos em 11 jogos e na segunda posição, atrás do Avaí pelo número de vitórias.