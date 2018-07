Denis desabafa: 'Não estou no São Paulo há oito anos de graça'

Os 3 a 1 do São Paulo sobre o Figueirense, no Morumbi, neste domingo, valeram mais do que apenas afastar o time da zona de rebaixamento. O resultado serviu para o goleiro Denis se destacar, fazer duas ótimas defesas e ter o nome gritado pela torcida. Ao fim do jogo, o substituto de Rogério Ceni afirmou que se disse feliz por conseguir diminuir a desconfiança.

O goleiro de 29 anos renovou recentemente o contrato para ficar até o fim do ano que vem com o São Paulo, clube em que chegou no começo de 2009. "Não estou há quase oito anos aqui de graça. Tenho uma trajetória grande até chegar no São Paulo. Trabalhei esses anos para substituir o Rogério. Sabia da pressão que existia, mas agora consegui mentalizar isso e estou jogando da melhor forma possível", disse. O primeiro time da carreira dele foi a Ponte Preta.

Titular desde o começo do ano, quando Ceni se aposentou, Denis tem 55 jogos pelo São Paulo na temporada, é o atleta que mais jogou. Em 2016 reencontrou nos trabalhos no clube o preparador de goleiros Carlos Gallo, com quem trabalhou na Ponte Preta no começo de carreira. Ao todo o goleiro já tem 149 partidas disputadas pelo clube.

Denis contou nunca ter perdido a confiança em suas qualidades. "Eu me sinto o verdadeiro Denis dentro de campo. Trabalhei muito para melhorar. Pude me concentrar nos treinos, fisicamente e psicologicamente. É muito gratificante entrar em campo e corresponder", disse. O jogador teve atuações criticadas por algumas falhas na Libertadores, como por ter sido expulso contra o The Strongest, na Bolívia, ao retardar o reinício da partida para cobrar um tiro de meta.