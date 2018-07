Denis diz que treina para bater faltas no São Paulo

"Primeiramente eu tenho de me preocupar em ser um excelente goleiro. Isso que vai me empregar aqui no São Paulo. Mas nestes dois anos eu venho treinando faltas e pênaltis com o Rogério. Estou aprendendo a bater na bola e ele conversa muito comigo. Se eu um dia precisar, eu vou estar muito bem preparado", declarou Denis, em entrevista publicada pelo site oficial do clube do Morumbi.

A relação de Denis com o ídolo do São Paulo se iniciou antes mesmo de se conhecerem no clube. De acordo com o atleta de 23 anos, a sua carreira como goleiro começou a ser desenhada ao assistir Rogério Ceni defendendo a meta são-paulina.

"Eu admiro o Rogério desde o começo da minha carreira. Se eu jogo no gol hoje, ele tem uma grande parcela nisso. Cresci vendo ele jogar. As pessoas estão apostando no meu trabalho e isso é muito gratificante. Quero me aperfeiçoar ainda mais para fechar o gol do São Paulo quando chegar a minha hora", concluiu.