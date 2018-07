Dênis elogia chegada de ex-goleiro Carlos no São Paulo

SÃO PAULO - Goleiro da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986 - esta última como titular -, Carlos foi contratado para comandar a preparação dos goleiros nas categorias de base do São Paulo. A chegada dele foi comemorada por Dênis, atual dono da camisa 1 da equipe - com a contusão de Rogério Ceni.

"Ele (Carlos) vai acrescentar muito nesta formação de atletas. O São Paulo tem de ter uma tradição de formar grandes goleiros. Com a contratação dele, este trabalho será bem feito, pois será realizado com muita dedicação e carinho", disse Dênis.

Os dois trabalharam juntos na Ponte Preta, onde Dênis foi formado e Carlos viveu uma de suas melhores fases, também no início da carreira. O goleiro são-paulino lembrou dos momentos que passou com o ex-jogador e mostrou gratidão pelo trabalho que fizeram juntos na equipe campineira.

"É um excelente profissional. Foi meu treinador de goleiro na Ponte. Tanto no pessoal quanto no profissional não tenho do que reclamar. Me ajudou muito no começo da carreira. Só tenho elogios para fazer. Era uma pessoa que me ajudava muito nas horas difíceis, até mesmo pela sua experiência. O São Paulo fez uma ótima contratação", comentou.