Denis nega falha em lance do gol de empate do River Plate

O goleiro Denis, do São Paulo, negou nesta sexta-feira ter falhado no lance que decretou o gol de empate do River Plate, pela Copa Libertadores por 1 a 1. Durante o desembarque da equipe no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o capitão definiu como azar o lance em que tentou tirar a bola de soco após um escanteio e acabou por acertar no volante Thiago Mendes.

"Aquilo foi uma infelicidade. Quando veio o cruzamento, eu não soquei a bola da maneira que gostaria, mas tivemos azar que ela bateu no Thiago e voltou. Mas o lance não pode apagar a bela apresentação que fizemos. O time lutou o tempo todo e, na minha opinião, poderia ter saído de campo com uma vitória", explicou Denis. O São Paulo chegou a abrir o placar, com Ganso, mas o vacilo permitiu aos argentinos igualarem.

O empate valeu ao São Paulo o primeiro ponto conquistado na fase de grupos da Copa Libertadores. Na primeira rodada a equipe perdeu por 1 a 0 para o The Strongest, da Bolívia, no Pacaembu. "Tomara que esse azar de gol contra passe logo, foi uma infelicidade, mas o time se comportou muito bem, todo mundo correndo, que comece já agora a passar isso", comentou Denis.

A equipe desembarcou com atraso no retorno da Argentina e os titulares ganharam folga logo após a chegada ao aeroporto. O time se reapresenta no sábado de manhã no CT da Barra Funda para começar a preparação para enfrentar o Palmeiras, no domingo, pelo Campeonato Paulista. O técnico Edgardo Bauza deve escalar os reservas.