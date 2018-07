Denis passa por cirurgia no ombro e deve voltar a jogar daqui seis meses

O goleiro Denis, do São Paulo, foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira como parte do tratamento de uma lesão que o camisa 12 sofreu no ombro direito. O procedimento, realizado pelo médico Sérgio Schubert foi bem sucedido e transcorreu dentro da normalidade. A previsão é que o jogador retorne a atuar daqui seis meses.

A artroscopia, para fixação da estrutura do labrum, durou aproximadamente 35 minutos. Seguindo a programação dos médicos, Denis permanecerá internado na capital paulista até sexta-feira, quando receberá alta.

Na sequência, como parte do processo de recuperação, o goleiro vai iniciar a fisioterapia até retomar as condições físicas para voltar a treinar. Enquanto isso, Renan Ribeiro deverá ser relacionado para as partidas como o reserva imediato de Rogério Ceni.

Denis chegou ao clube em 2009 e, logo na primeira vez que foi relacionado, diante da Portuguesa, teve de substituir o capitão Rogério Ceni durante o jogo e começou ali sua trajetória com uma vitória por 2 a 0 no Canindé.