Denis precisa ficar tranquilo com situação, diz Muricy Ramalho

Com a renovação de contrato de Rogério Ceni até agosto de 2015, a situação de Denis virou uma incógnita no Morumbi. Reserva desde 2009, o goleiro tinha a expectativa de enfim assumir a posição, mas novamente viu seu sonho frustrado pelo capitão, que decidiu prorrogar a carreira mais uma vez.

Segundo Muricy Ramalho, Denis não pode se abater. Em entrevista antes do anúncio da renovação, o técnico elogiou as qualidades do goleiro e disse que ele terá a oportunidade de mostrar serviço quando o capitão enfim pendurar as luvas.

"A explicação dei publicamente. Já me ofereceram dez goleiros, e feras, e não aceitei nenhum. Acontece que quando dei o apoio era com a frase "se o Rogério parar", mas quando o técnico diz que ele será o titular mesmo tendo jogado pouco, é porque ele tem que ficar muito tranquilo", afirmou o treinador.

O São Paulo viu empresários oferecerem Jefferson e Diego Cavalieri, mas não se animou e manteria Denis no gol mesmo se Rogério se aposentasse. O próprio titular nunca escondeu que gostaria de ver Denis assumindo a posição no seu adeus.

Apesar do novo contrato com Rogério, Denis continuará no Morumbi e não será emprestado para se manter em atividade. O camisa 12 atuou 86 vezes pelo clube desde sua estreia e foi quem mais jogou desde o início da 'era Ceni'. Em 2014, Denis só jogou quatro vezes.