Denis projeta melhora da defesa do São Paulo com Ricardo Gomes

O goleiro Denis, um dos poucos jogadores do elenco do São Paulo que trabalharam com Ricardo Gomes em sua primeira passagem pelo clube, acredita que a chegada do novo treinador poderá ser benéfica para o sistema defensivo, por seu conhecimento no setor, já que era zagueiro.

“O Ricardo pode nos ajudar muito como time e individualmente. Pra mim, como goleiro, também, ele conversa bastante com a gente dessa posição e exige que a gente participe do jogo. Todos os treinos ele incluiu goleiros para rodar as bolas com os zagueiros e os outros jogadores. Com a maturidade que ele tem, tenho certeza de que vai ajudar muito nossa defesa com posicionamento, fundamentos, e vai acabar me ajudando bastante também, por consequência”, disse o goleiro, que era reserva de Rogério Ceni quando Ricardo Gomes dirigiu a equipe, entre 2009 e 2010.

Sob o comando de Ricardo Gomes, Denis fez 12 partidas. Apenas ele e o volante Wellington, que se recupera de cirurgia no joelho, trabalharam com o treinador na primeira passagem.

“É um treinador de uma qualidade indiscutível, assim como teve uma qualidade indiscutível como jogador. A primeira passagem dele por aqui foi muito boa, nos levou a uma semifinal de Libertadores e conseguiu uma campanha boa no Brasileiro. Não tenho o que falar, é um excelente técnico e tenho certeza de que veio pra ajudar e agregar cada dia mais”, comentou Dênis.