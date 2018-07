Denis relembra lesão de Rogério Ceni e promete voltar melhor

Há seis anos esperando a aposentadoria de Rogério Ceni para poder assumir a titularidade do São Paulo, Denis vive (em teoria), seu último ano de reserva. Mas vai passar todo o primeiro semestre fora dos gramados. Nesta segunda-feira, o clube informou que o goleiro precisa operar o ombro e só deve voltar em agosto.

O reserva lamenta ter que passar pela cirurgia, admite ter ficado chateado, mas relembra que Rogério Ceni também já passou pela mesma situação em 2012. Na ocasião, Denis se tornou titular, o que o ajudou a se tornar o reserva que mais jogou na ''era Ceni'', com 88 partidas pelo São Paulo.

"Fiquei triste, claro, porque estou me preparando muito e vivendo a expectativa de poder jogar. Mas isso pode acontecer com qualquer atleta. Já aconteceu com o Rogério, e todos superam essa fase e voltam bem. Infelizmente não tem outro jeito, pois venho sentindo muita dor. A recuperação é chata, mas, pensando pelo lado bom, em agosto já estou de volta e melhor do que estou hoje. E, com certeza, mais preparado e forte", garante.