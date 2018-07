Denis revela ter procurado psicólogos para superar ansiedade

O fardo de substituir Rogério Ceni no São Paulo levou o goleiro Denis a precisar de ajuda de profissionais longe do futebol para que pudesse render mais. Foi isso o que o jogador revelou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda. O novo dono da camisa 1 procurou psicólogos para aliviar a ansiedade e a pressão de virar titular do time em 2016.

Foram sete anos na reserva até a oportunidade de Denis chegar nesta temporada, com a aposentadoria do ídolo do clube e titular por quase 20 anos. A responsabilidade pesou. "O que me prejudicou no começo do ano foi a ansiedade de querer fazer tudo o que não fiz em todos anos que joguei. Eu me atrapalhava. Eu procurei melhorar", contou. O goleiro passou a rever as partidas para analisar possíveis falhas.

Junto com esse trabalho, ele procurou conversar com psicólogos. Denis contratou um coach profissional e intensificou as conversas com a psicóloga do São Paulo, Anahy Couto. "Eu pedi ajuda para o treinador de goleiros. Treinei cada dia mais. Era uma pressão muito grande, por ter de substituir o maior ídolo do clube. E eu fui melhorando", comentou.

Curiosamente, o preparador de goleiros do São Paulo é o mesmo com quem Denis trabalhou no início da carreira, na Ponte Preta. Carlos Gallo, ex-goleiro do Corinthians e da seleção brasileiro, é quem cuida dos treinos do atual titular do time do Morumbi. Apesar de cobrar faltas ao fim das atividades no CT da Barra Funda, o goleiro descarta arriscar chutes em jogos oficiais.