Denis treina com elenco do São Paulo e deve pegar o América-MG

O goleiro Denis foi a novidade do treino do São Paulo na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda. O jogador, um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro, vinha sentindo dores no ombro direito e não treinou ao longo de toda a semana. Ele, entretanto, deve ser escalado para pegar o América-MG, segunda-feira, no Independência, em Belo Horizonte, em jogo que fecha a 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, enquanto a maior parte dos clubes do torneio se concentra para os jogos do dia, o elenco do São Paulo foi a campo de manhã para um treino de finalizações. Um grupo de atletas ainda aprimorou batidas de faltas, com destaque, segundo a assessoria de imprensa do clube, para o volante João Schmidt.

Os laterais Bruno e Carlinhos, que se recuperam de lesões musculares, correram em volta do gramado, mas seguem entregues aos cuidados do departamento médico e não jogam contra o América-MG. Ricardo Gomes tem duas dúvidas no time: Buffarini ou Wesley na lateral direita, Pedro ou Chavez no comando do ataque.

Com 42 pontos, em 11.º lugar, o São Paulo sonha em chegar à Copa Libertadores. Além de pegar o vice-lanterna América-MG na próxima segunda-feira, ainda joga contra o Santa Cruz, outro virtual rebaixado, na última rodada. Além disso, tem duelos em casa contra Corinthians e Grêmio, rivais pelo G6, e visita a Chapecoense na véspera da semifinal da Copa Sul-Americana, o que deve forçar os catarinenses a jogarem com reservas. Além disso, pega o Atlético-MG em Belo Horizonte.