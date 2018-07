Denner para 6 meses e desfalca Corinthians no Mundial O jovem lateral-esquerdo Denner, de apenas 18 anos, recebeu nesta terça-feira a pior notícia de sua curta carreira como profissional. Após passar por exames médicos, ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho direito constatada, ficará seis meses afastado dos gramados e, com isso, não vai ao Mundial de Clubes, no Japão, em dezembro.