Dentinho e Paulinho visitam o Corinthians e atacante fala em voltar

De férias no Brasil, o atacante Dentinho, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, esteve nesta quarta-feira no CT do Parque Ecológico para acompanhar o treino do Corinthians e se ofereceu para voltar ao clube. Cria das categorias de base do Parque São Jorge, o jogador defendeu o time alvinegro entre 2007 e 2011 e revelou o desejo de deixar o Shakhtar. Segundo o atacante, é só o Corinthians fazer uma proposta que ele volta.

"Tenho um carinho muito grande pelo Corinthians. Os torcedores pedem para eu voltar, mas tem que ter propostas", afirmou Dentinho, que ganhou também a torcida do volante Cristian. "Se ele quiser voltar, as portas estarão sempre abertas. Ele é corintiano e, quem sabe, pode voltar a dar muita alegria à torcida", disse.

Com as saídas de Emerson Sheik e Guerrero, o Corinthians está em busca de um atacante, mas a prioridade da diretoria é contratar Téo Gutierréz, do River Plate. O clube negocia com o colombiano e espera fechar a transferência nos próximos dias.

Outro ex-jogador do Corinthians que visitou o CT nesta quarta-feira foi o volante Paulinho, do Tottenham. Com mais dois anos de contrato com o clube inglês, ele não pretende retornar agora para o Brasil.

"Não sei se vou continuar no Tottenham ou se vou para outro clube na Europa, mas não está nos meus planos voltar agora. Quando for para retornar, minha prioridade é o Corinthians", disse.